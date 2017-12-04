Автоматические переводчики жестового языка появились в аэропорту Токио

В международном и внутреннем терминалах токийского аэропорта Ханеда установлены бесплатные видеофоны, которые снабжены устройством для автоматического перевода с жестового языка.

«Эта услуга позволит людям с нарушениями слуха связаться с нужным лицом без потери времени в чрезвычайных ситуациях, например, при отмене или задержке рейска, что очень удобно, – говорит вице-президент Японской федерации глухих Йосихиро Хасегава. Он выразил надежды, что подобные устройства будут распространяться по всей стране. В ближайшее время такие аппараты планируют установить в международном аэропорту Нарита.

Японский жестовый язык возник в последней трети XIX века в Киото, где впервые в Японии была создана специальная школа для обучения глухих детей. Он стал предком для тайваньского и корейского жестовых языков, поскольку в конце XIX – начале XX века территории Кореи и Тайваня находились под контролем Японии. В результате, хотя устные китайский, корейский и японский языки невзаимопонятны, носители соответствующих жестовых языков понимают друг друга. Например, для японского и тайваньского жестовых языков общими оказываются 60 % знаков. А вот жестовый язык, используемый жителями КНР значительно отличается от японского.

Для всех трех жестовых языков характерны некоторые общие грамматические особенности, например, лексическое выражение пола. Часть жестов, будучи выполнена большим пальцем руки, указывает на мужчину, а если они выполняются мизинцем, то речь идет о женщине. В дополнение к собственно жестовому языку используется так называмое юбимодзи – передача жестами знаков японских слоговых азбук. Юбимодзи служит в основном для иностранных слов, фамилий и редких слов, знаки которых могут быть неизвестны собеседнику.

В современной Японии жестовым языком владеет несколько сот тысяч человек. Принятый в 2011 году «Основной закон о лиц с ограниченными возможностями» признал официальный статус японского жестового языка. Диплом переводчика с жестового языка имеет принцесса Кико, жена принца Акисино, младшего сына императора Акихито и императрицы Митико. Ежегодно проводятся национальные конкурсы среди старшеклассников по владению жестовым языком.