Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 декабря 2017, понедельник, 15:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
04 декабря 2017, 15:13
жестовый язык Япония

Автоматические переводчики жестового языка появились в аэропорту Токио

Kotaro Ebara

В международном и внутреннем терминалах токийского аэропорта Ханеда установлены бесплатные видеофоны, которые снабжены устройством для автоматического перевода с жестового языка.

«Эта услуга позволит людям с нарушениями слуха связаться с нужным лицом без потери времени в чрезвычайных ситуациях, например, при отмене или задержке рейска, что очень удобно, – говорит вице-президент Японской федерации глухих Йосихиро Хасегава. Он выразил надежды, что подобные устройства будут распространяться по всей стране. В ближайшее время такие аппараты планируют установить в международном аэропорту Нарита.

Японский жестовый язык возник в последней трети XIX века в Киото, где впервые в Японии была создана специальная школа для обучения глухих детей. Он стал предком для тайваньского и корейского жестовых языков, поскольку в конце XIX – начале XX века территории Кореи и Тайваня находились под контролем Японии. В результате, хотя устные китайский, корейский и японский языки невзаимопонятны, носители соответствующих жестовых языков понимают друг друга. Например, для японского и тайваньского жестовых языков общими оказываются 60 % знаков. А вот жестовый язык, используемый жителями КНР значительно отличается от японского.

Для всех трех жестовых языков характерны некоторые общие грамматические особенности, например, лексическое выражение пола. Часть жестов, будучи выполнена большим пальцем руки, указывает на мужчину, а если они выполняются мизинцем, то речь идет о женщине. В дополнение к собственно жестовому языку используется так называмое юбимодзи – передача жестами знаков японских слоговых азбук. Юбимодзи служит в основном для иностранных слов, фамилий и редких слов, знаки которых могут быть неизвестны собеседнику.

В современной Японии жестовым языком владеет несколько сот тысяч человек. Принятый в 2011 году «Основной закон о лиц с ограниченными возможностями» признал официальный статус японского жестового языка. Диплом переводчика с жестового языка имеет принцесса Кико, жена принца Акисино, младшего сына императора Акихито и императрицы Митико. Ежегодно проводятся национальные конкурсы среди старшеклассников по владению жестовым языком.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.