Сибирские ученые изучают язык короедов

Сотрудники Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, разрабатывая биоакустические методы борьбы с вредителями лесов, изучают звуковые сигналы одного из жуков-короедов – уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus), рассказывает сайт «Наука в Сибири».

Уссурийские полиграфы, или белопихтовые заболонники, живут под корой деревьев, питаясь лубом и заболонью. Они предпочитают пихты, но могут селиться и в разных видах елей. Из-за разрушения проводящей ткани зараженные деревья усыхают и гибнут. Жуки и их личинки не только повреждают деревья, но заражают их фитопатогенными грибками Ophiostomatales.Изначально эти жуки обитали на Дальнем Востоке, Сахалине, в северной Японии, Корее, на севере Китая, но позже вместе с лесоматериалами переехали по Транссибирской железной дороге на юг Сибири. Уже в 2005 году в Кемеровской области этими жуками были поражены участки леса общей площадью более пяти тысяч гектаров. Отмечены они были даже в Московской и Ленинградской областях. В местах массового размножения, когда под корой одного дерева можно насчитать несколько тысяч этих насекомых, они уничтожают большие участки леса.

Важную роль в жизни уссурийских полиграфов играют звуковые сигналы, для создания которых у жуков имеется особый анатомический аппарат. Ученые поселили множество полиграфов в своей лаборатории и получили более 1200 часов аудиозаписей. В результате они научили отличать звуки, которыми самцы сообщают другим самцам, что данный участок занят, от звуков, служащих для общения самца и самки. В будущем, как полагают исследователи, можно будет использовать выделенные сигналы жуков для защиты деревьев и лесоматериалом, предотвращая массовое скопление насекомых на одном участке.