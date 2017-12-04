Ученые построили единую цифровую модель почвы

Российские ученые из Института динамики геосфер, Института физики Земли и Почвенного института РАН вместе с коллегами из Австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований предложили новый метод структурного (комплексного) анализа почвы: они интегрировали изображения различного масштаба в единую цифровую модель. Разработка и внедрение нового метода позволят решить такие важные для России проблемы, как мониторинг деградации почв, повышение плодородия и моделирование водного режима. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ). Результаты работы были представлены в журнале Geoderma.

При исследовании структуры любого материала возникает противоречие между объемом и разрешением исследуемого образца: чем больше объект, который ученые хотят исследовать, тем с меньшей детальностью получается это сделать. Ученые поняли, как включить множество различных изображений, полученных на разных масштабах разными методами, в единую цифровую модель. Они взяли двухмерные изображения российских почв и впервые применили к ним метод многомасштабных стохастических реконструкций.

«Представьте, что вы смотрите на гаечный ключ в микроскоп. Вы увидите шероховатости на его поверхности, но никогда не поймете, что это за вещь. Это так называя проблема репрезентативности. В идеале мы хотим видеть и ключ, и шероховатости. Аналогичная проблема встает и перед почвоведами», — пояснил соавтор статьи Кирилл Герке.

Поэтому, чтобы анализировать структуру и физические свойства материалов, приходится соединять информацию, полученную на разных масштабах, в единую цифровую модель. Это также необходимо для моделирования физических свойств и основных процессов, проходящих одновременно на разных масштабах.

Особенно остро проблема получения мультимасштабной цифровой модели строения стоит в почвоведении. Почва – одна из наиболее сложных по строению из естественных пористых сред. Понимать строение таких объектов жизненно необходимо, ведь без этого невозможно добиться прогресса в развитии сельского хозяйства и в решении основных вызовов современности: деградации почв и необходимости прокормить растущую популяцию Земли. Именно структура почвы определяет, насколько хорошо она удерживает влагу, какие там живут микроорганизмы, как там перерабатываются органические и минеральные вещества. Все эти процессы определяют почвенное плодородие.

Существует множество методов исследования структуры почвы. Основными на сегодняшний день можно считать рентгеновскую томографию и электронную микроскопию. Но все они страдают от базовой проблемы: чем больше образец, тем меньше разрешение. Ученые поняли, как включить множество различных изображений, полученных на разных масштабах разными методами, в единую цифровую модель. Ключом к этому стал метод многомасштабных стохастических реконструкций.

Стохастические реконструкции представляют собой сложный физико-математический аппарат для создания точной цифровой модели строения объекта по неполным входным данным, то есть в том случае, когда мы знаем лишь часть необходимой информации. Например, можно реконструировать трехмерное строение почвы по двухмерному изображению. Авторы статьи показали плюсы и минусы данного метода применительно к почвам, а также наметили ряд необходимых усовершенствований, необходимых в будущем для перехода предлагаемой технологии в основной инструментарий почвоведов. Физико-математический аппарат для стохастических реконструкций, разрабатываемый Мариной Карсаниной и Кириллом Герке в течение последних лет при поддержке Российского научного фонда, позволяет работать с любыми сложными иерархическими структурами: нано- и биоматериалами, коллекторами нефти и газа, строениемаккумуляторов, катализаторов и многих других важных для деятельности человека объектов.

Обобщенное представление о многопорядковой почвенной структуре необходимо при изучении основных почвенных функций: гидрологической, газовой, функции механической опоры растений, обеспечения жизненного пространства и убежища для почвенныхорганизмов и в целом функции почвенного плодородия. Совокупные цифровые модели почвенной структуры от метра до нанометра являются основой для прогнозирования и управления этими функциями. В условиях меняющегося климата и постоянно возрастающей антропогенной нагрузки на почву крайне актуальна разработка новых методов мониторинга почвенной структуры. Мультимасштабные цифровые методы открывают в этой области новые широкие возможности. Известно, что естественная и антропогенная трансформация почвы может затрагивать различные уровни ее структурной организации. Мультимасштабный анализ способен выявить наиболее слабые звенья в иерархической структуре почвы, контролировать их реакцию на внешние воздействия, прогнозировать способность почвенной структуры к регенерации. Цифровое представление о многопорядковой организации почвы актуально также при различного рода мелиоративных мероприятиях. Так, возможен контроль за поведением солевых новообразований при орошении почв, контроль за изменением почвенной структуры на рекультивированных территориях.