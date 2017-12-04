СМИ заявили об убийстве экс-президента Йемена

Бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха могли убить. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Официально данная информация не подтверждена.

Как пояснил источник Al Arabia, данных о судьбе Салеха после бомбардировки его дома пока нет.

Стоит отметить, что экс-лидер мог погибнуть во время очередной атаки в рамках столкновений между повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха, которые происходят в столице Сане.

Напомним, Салех возглавлял Йемен с октября 1994 по ноябрь 2011 года.