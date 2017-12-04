04 декабря 2017, 14:42
СМИ заявили об убийстве экс-президента Йемена
Бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха могли убить. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Официально данная информация не подтверждена.
Как пояснил источник Al Arabia, данных о судьбе Салеха после бомбардировки его дома пока нет.
Стоит отметить, что экс-лидер мог погибнуть во время очередной атаки в рамках столкновений между повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха, которые происходят в столице Сане.
Напомним, Салех возглавлял Йемен с октября 1994 по ноябрь 2011 года.
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