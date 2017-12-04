Власти Йемена подтвердили гибель экс-президента

Министерство внутренних дел Йемена, которое находится под контролем боевиков-хуситов, официально подтвердило гибель бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Об этом сообщает Al Jazeera.

Согласно опубликованной ранее в СМИ информации, Салех, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази погибли при взрыве здания в восточной части столицы Йемена Саны.

Между тем партия Салеха отрицает сообщения о его гибели.

Стоит отметить, что экс-лидер Йемена не появлялся на публике после публикации первых сообщений о его гибели.

В качестве подтверждения гибели Салеха в твиттере местного англоязычного издания Yemen Post News опубликована фотография, на которой, как утверждает издание, изображено тело экс-президента с травмой головы.

По данным Reuters, дом Салеха взорвали хуситы.

Согласно информации Sky News Arabia, во время столкновений в Сане погибли 245 человек, и теперь хуситы покидают столицу и двигаются на север страны.