Сбербанк ошибочно уменьшил счета некоторых клиентов

В колл-центре Сбербанка сообщили, что на некоторых картах клиентов кредитной организации баланс счетов «ошибочно уменьшен», передает «Интерфакс».

«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Информируем вас, что восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», – говорится в автоматическом голосовом сообщении колл-центра.

Напомним, последний по времени сбой в карточной системе Сбербанка имел место не далее как на прошлой неделе: в минувший четверг у ряда клиентов возникли проблемы с проведением некоторых операций по картам, но проблема была устранена в тот же день.