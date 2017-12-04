Минобороны опубликовало кадры из района поисков подлодки San Juan

Минобороны РФ в своем аккаунте в Twitter показало фотографии, сделанные в ходе операции по розыску пропавшей субамарины ВМС Аргентины.

На них видны обнаруженные объекты — затонувший рыболовецкий траулер и бетонные блоки.

Подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Сообщалось, что на ее борту находились 44 человека, в том числе, первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

1 декабря ВМС Аргентины признали экипаж погибшим, и сообщили, что операция по спасению команды подлодки прекращается. Однако продолжается поиск подлодки, в котором принимают участие российские военные моряки.