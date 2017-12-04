Минобороны опубликовало кадры из района поисков подлодки San Juan
Минобороны РФ в своем аккаунте в Twitter показало фотографии, сделанные в ходе операции по розыску пропавшей субамарины ВМС Аргентины.
На них видны обнаруженные объекты — затонувший рыболовецкий траулер и бетонные блоки.
Подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Сообщалось, что на ее борту находились 44 человека, в том числе, первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
1 декабря ВМС Аргентины признали экипаж погибшим, и сообщили, что операция по спасению команды подлодки прекращается. Однако продолжается поиск подлодки, в котором принимают участие российские военные моряки.
Специалисты #ВМФ РФ продолжают исследование аномалий рельефа дна в районе поиска пропавшей подлодки «Сан Хуан». С помощью подводного аппарата «Пантера плюс» обнаружили и обследовали 2 объекта, классифицированые как рыболовецкий траулер и бетонный блок https://t.co/y1aBZjMPLN pic.twitter.com/EVVNoGW7xP— Минобороны России (@mod_russia) 4 декабря 2017 г.