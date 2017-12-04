Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд отказал защите в удовлетворении жалоб на продление мер пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты Серебренникова просили отпустить режиссера под залог в 68 млн рублей.

Согласно решению суда, Серебренников и Итин останутся под домашним арестом, а Малобродский — под стражей в СИЗО.

Ранее на заседании суда адвокат Малобродского рассказала, что в Минкульте ей сообщили об уничтожении документов по театральному проекту «Платформа», в рамках которого, как утверждает следствие, были похищены выделенные по линии ведомства бюджетные средства.