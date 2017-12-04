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04 декабря 2017, 08:34
Мемория

Мемория. Сергей Ястржембский

Сергей Ястржембский
Сергей Ястржембский

4 декабря 1953 года родился Сергей Ястржембский, дипломат, политик, охотник, фотограф и кинодокументалист.

Личное дело

 
Сергей Ястржембский

Сергей Владимирович Ястржембский (64 года) родился в Москве в семье кадрового военного. Отец — полковник, возглавлял военное представительство в авиастроительной компании «МиГ», мать работала лектором в Центральном музее им. В. И. Ленина. По отцовской линии род Ястржембского восходит к белорусским шляхтичам из Брестского воеводства Великого княжества Литовского. В Дворянской родословной книге издания 1900 года имеется запись о причислении Ястржембских к дворянству Гродненской губернии.

Воспитание Ястржембского с самого детства определило его будущее дипломата. Еще до школы Сережу начали обучать английскому языку, затем отдали во французскую спецшколу. Помимо иностранных языков мальчику хорошо давались литература, география, история.

Решение заниматься международной проблематикой в том или ином виде Ястржембский, по его собственному признанию, принял еще будучи школьником — «классе в пятом-седьмом». Однако до выбора конкретной профессии на том этапе дело не дошло, рассматривался ряд вариантов: журналистика, дипломатия, военный переводчик.

В школьные годы Ястржембский был комсомольским активистом, вел минутки политинформации перед классом. В этом не было цинизма, все было искренне — цинизм появился чуть позже, вспоминал он уже во взрослые годы.

Тогда же получил первое представление о разнице между реальными фактами и официальной информацией. Отец задал третьекласснику Сереже взбучку, когда тот рассказал в школе политический анекдот о Хрущеве — произошло это весной 1964 года, за несколько месяцев до снятия Хрущева. Физические методы воспитания в семье не применялись, однако родители дали понять, что о политике лучше не говорить вообще. Разговоры о политике в доме действительно не велись. Однако как-то раз, услышав непонятные голоса из-за закрытой двери, Сережа вошел в комнату — отец втайне от всех слушал западные радиостанции.

После школы Ястржембский поступил на факультет международного права МГИМО МИД СССР. Его однокурсниками были предприниматель Алишер Усманов, нынешний ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько. В студенческие годы Ястржембскийпоездил и по СССР (как лектор по линии политпросвещения), и за рубежом побывал (по линии Комитета молодежных организаций).

Одним из важных событий студенческой жизни стало получение доступа к спецхрану библиотеки МГИМО — в особый список лиц с доступом Ястржембский был внесен именно как зарекомендовавший себя активист. Чтение западной прессы, недоступный простым смертным текст доклада Хрущева для XX съезда КПСС о культе личности Сталина, а также привезенные из загранпоездок книги «антисоветчиков», включая Андрея Амальрика, — все это привело к первому серьезному внутреннему разлому.

В 1976 году Ястржембский закончил МГИМО с красным дипломом, однако попасть в аспирантуру в альма матер не мог, поскольку отказался от распределения в Министерство иностранных дел. Поступив в аспирантуру Института международного рабочего движения, Ястржембский написал кандидатскую диссертацию по Португалии и получил степень кандидата исторических наук.

Начало карьеры было довольно стандартным для советских времен: отработал два года в качестве младшего сотрудника в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Затем ушел в редакцию журнала «Проблемы мира и социализма», издававшегося в Праге, где дорос до заместителя ответственного секретаря. Журналистскую карьеру продолжил в журналах «Мегаполис» и «VIP».

В 1992 году оказалось востребовано дипломатическое образование Ястржембского: когда министром иностранных дел стал его друг Андрей Козырев, Сергей Владимирович стал руководителем Департамента информации и печати МИДа, а уже через год получил назначение послом в Словакию.

Новой вехой в карьере Ястржембского стал 1996 год, когда Анатолий Чубайс, возглавивший тогда администрацию победившего на президентских выборах Бориса Ельцина, решил сменить помимо прочих и пресс-секретаря президента. Ястржембский получил эту должность, а вскоре и статус замглавы АП.

В сентябре 1998 года, после дефолта, Ястржембский покинул администрацию президента — как он заявил, его «ушли из Кремля» после того, как он подписал письмо с предложением рассмотреть на пост главы правительства, в числе прочих, кандидатуру мэра Москвы Юрия Лужкова. К нему в команду в качестве вице-премьера столичного правительства и пришел Ястржембский.

С приходом в Кремль Владимира Путина Ястржембский возвращается в АП и в дипломатию – становится помощником нового президента и его спецпредставителем по взаимодействию с ЕС.

В 2008 году Ястржембский вновь покидает Кремль — на этот раз окончательно. В команде нового президента Дмитрия Медведева Ястржембский себя не видел. Единственная интересная ему позиция — постпреда России в ООН — была занята тогда его близким другом Виталием Чуркиным. Потому Ястржембский решает уйти из большой политики.

После ухода из АП Ястржембский создает компанию «Ястребфильм», которая занимается производством телепрограмм и документальных фильмов этнографического характера. Параллельно активно занимается давним хобби — охотой и сафари.

Сергей Ястржембский женат второй раз, на Анастасии Сировской, в браке родились дочь Анисья и сын Милан. С первой женой Татьяной Бичель вырастил двоих сыновей: старший, Владимир, по стопам отца закончил МГИМО, однако вместо дипломатической карьеры подался в диджеи (DJ Ястреб); Станислав — менеджер-финансист в крупной компании. В 2016 году Ястржембский стал дедушкой — у Владимира родился сын Владислав.

 

Чем знаменит

Рассматривая предложение о работе пресс-секретарем Бориса Ельцина, Ястржембский высказал два пожелания: давать всю информацию, и позитивную, и негативную — «то, что пишет, что думает и говорит страна» — и работать с президентом напрямую, без посредников. Ельцин выполнил оба пожелания «от начала до конца», однако самому Ястржембскому, по его же словам, это стоило отношений с многими людьми.

В период работы в администрации президента Владимира Путина Сергей Ястржембский создал и возглавил управление по чрезвычайным информационным ситуациям. Именно оно занималось информационным обеспечением наиболее острых тем: война в Чечне, катастрофа на подводной лодке «Курск», теракт на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке.

В освещении этих «гиперкритических» ситуаций, по словам Ястржембского, он руководствовался принципом: «Главное – стараться не врать. Не надо говорить всю правду – надо говорить часть правды».

 

О чем надо знать

Двумя самыми сложными решениями в своей жизни Сергей Ястржембский назвал поиски ответов на вопросы: «Во-первых, идти ли на работу в Кремль? А второе решение: уходить ли из Кремля?».

После назначения чрезвычайным и полномочным послом России в Словацкой Республике в 1993 году Ястржембский оказался самым молодым российским дипломатом на такой должности — 39 лет. Свою работу он считал довольно успешной и менять профиль не планировал. После получения приглашения в Кремль, по инициативе Чубайса, дипломат «предполагал, что могут предложить, скажем, помощником по международным вопросам или может, даже не помощником, а чуть меньше». Когда прозвучало предложение стать пресс-секретарем Бориса Ельцина, «был такой легкий шок, не скрою и мучительные раздумья», однако о принятом решении работать в Кремле Ястржембский не пожалел.

Что касается окончательного ухода из Кремля, решение в 55 лет сменить полностью род занятий созревало у Ястржембского не один год: «Мне показалось где-то уже в 2006-2007 годах, что я хожу уже по одному кругу довольно давно, и все, что происходит со мной, я знаю за год вперед, за два года вперед, на три года вперед».

Добровольный уход из Кремля и политики очень расстроил мать Ястржембского, которая была убеждена, что сыну предназначена исключительно государственная карьера. Добившись успеха в документалистике, Ястржембский рассказывает: «Маму понять можно. Долгое время я не мог ей объяснить, чем планирую заниматься. Теперь же она увидела, что и здесь есть свой позитивный результат. А для нее это очень важно».

 

Прямая речь

О работе пресс-секретаря главы государства (интервью радиостанции «Эхо Москвы» 29 декабря 2014 года):

«Есть неписанные законы работы, вообще с общественным мнением и особенно в критических ситуация. Можно сказать, такая триада: лучше рассказать, чем объяснять; лучше объяснять, чем оправдываться».

О смерти Бориса Ельцина (интервью радиостанции «Эхо Москвы» 23 апреля 2007 года):

«Он мог быть разным, как и должен быть крупный государственный политик, – разным в зависимости от собеседника, от обстоятельств и от темы. Он мог быть внешне гибким и вроде бы уступчивым, а с другой стороны, это была некая оболочка, которую необходимо было использовать для конкретных конъюнктурных обстоятельств. И при этом он мог показать и свою жесткость с самого начала, и неудовлетворенность ходом переговоров, показать свое "фэ", как на знаменитой конференции в Стамбуле».

Об уходе из политики (интервью телеканалу «Дождь» 25 мая 2016 года):

«Я ушел просто тогда, когда понял, что я прошел круг до конца, ничего больше на той должности и в том месте, где меня использовали, я не могу ни получить с точки зрения интереса работы, ни дать. Это хождение по кругу. Жизнь одна, все-таки хочется пробовать штурмовать какие-то новые вершины, а не ходить по кругу».

О политике в России (интервью телеканалу «Дождь» 25 мая 2016 года):

«Нет, политика в России неживая. Она может быть полужива, полумертва, но она неживая, да. Ее просто нет, по сути дела».

Об охоте и деятельности по защите животных (интервью журналу Hello! 24 июня 2017):

«Здесь нет никакого противоречия. Более того, одно логическим образом вытекает из другого. Охота не может существовать без животных. И для того, чтобы она продолжалась, нужно предпринять меры по их защите. Трофейная охота, которой занимаюсь я и люди по всему миру, предполагает безусловную оплату этого дорогого удовольствия. Часть денег от нее идет на сохранение дикой природы и защиту животных от браконьерства».

 

8 фактов о Сергее Ястржембском

  • Родовая фамилия Ястржембский произошла от польского jastrząb — «ястреб». Однако историческим гербом рода считается Слеповрон (Slepowron), на котором изображен ворон с золотым перстнем в клюве. При этом в «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» имеются сведения о пожаловании в 1863 году Адаму Ивановичу Ястржембскому герба Ястржембских, на котором запечатлен голубь с золотым кольцом в правой лапе. Наконец, в геральдике известен и герб Ястржембец (Jastrebiec) — на нем изображен ястреб с привязанными к лапе бубенчиками и подковой.
  • В детстве Ястржембского увлекали приключенческие и исторические романы: Фенимор Купер, Майн Рид, Роберт Стивенсон, Генри Райдер Хаггард, Артур Конан Дойль, Жюль Верн. Затем к прочитанному добавились хемингуэевские «Зеленые холмы Африки», «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Это пробудило любовь к путешествиям и охоте, чем по завершении политической карьеры и занялся Ястржембский.
  • Сергей Ястржембский владеет французским, английским, итальянским, португальским и словацким языками.
  • Своим серьезным увлечением и даже страстью Ястржембский называет фотографию — он провел десятки выставок (под псевдонимами) и выпустил несколько персональных альбомов. Однажды Ястржембский подарил Владимиру Путину альбом со своими работами о Кремле — кадры с крыш дворцов и соборов, с башен, изнутри. По словам Ястржембского, Путин сказал: «Не представляю, как это было снято. Надо будет самому побольше по Кремлю походить».
  • Заядлый охотник Ястржембский входит в список лиц, награжденных за добычу «Большой африканской пятерки» (слон, носорог, буйвол, лев, леопард). На сафари Ястржембский познакомился и с будущей женой вторую супругу он встретил в 1998 году в Африке, куда приехал на очередную охоту.
  • В 2013 году вышла книга «Охота с Сергеем Ястржембским». Писать мемуары Ястржембский отказывается, поскольку не считает этот литературный жанр объективным. Однако отмечает: «Когда меня просят рассказать о Борисе Николаевиче или Наине Иосифовне, я никогда не отказываю. Считаю своим долгом вспоминать о работе с первым президентом России». 
  • Как режиссер-кинодокументалист Ястржембский дважды получал «Золотого орла». Ленты студии «Ястребфильм» неоднократно удостаивались и международных наград. Так, в 2016 году фильм «Кровавые бивни» (Ivory. A Crime Story) о причинах и следствиях небывалого спроса на слоновую кость победил на VII Нью-Йоркском кинофестивале в номинации «Лучший документальный фильм». Лента «Африка — кровь и красота» в том же году была признана лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале в Монреале.
  • Ястржембский занимается и бизнесом. Он входит в небольшую компанию, которая занимается ультрасовременными системами противопожарной защиты. По словам Ястржембского, предложение попробовать себя на этом поприще он получил от Сергея Чемезова (гендиректор «Ростеха»).

 

Материалы о Сергее Ястржембском

Sergey Yastrzhembsky: From the Kremlin to Africa, The Times

«Познер. Гость Сергей Ястржембский», Первый канал

Официальный сайт «Ястребфильм» — авторский проект Сергея Ястржембского

«Собчак» с Сергеем Ястржембским, телеканал «Дождь»

Африка глазами Сергея Ястржембскогоизбранные фотографии

«Разбор полета» с Сергеем Ястржебмским, радиостанция «Эхо Москвы»

Статья о Сергее Ястржембском в Википедии

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