Сбившая мальчика в Балашихе обвинила его отца в клевете

Приговоренная к трем годам лишения свободы в колонии-поселении Ольга Алисова, сбившая шестилетнего Алексея Шимко в подмосковной Балашихе, подала в полицию жалобу на отца мальчика за клевету, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О подготовке иска к Шимко-старшему ранее заявляла адвокат Алисовой Наталья Куракина. По ее словам, отец погибшего мальчика безосновательно обвинил сбившую его женщину в «наркомании, распространении наркотиков и преступном сговоре».

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что заявление от Алисовой действительно поступило – причем еще 24 ноября. «Она хочет привлечь к ответственности за клевету Шимко — отца погибшего мальчика», – уточнил он.

В главном управлении МВД РФ по Московской области напрямую эту информацию не подтвердили, сообщив, однако, что «в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Железнодорожный" МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от 31-летней осужденной за совершение ДТП, в котором погиб малолетний ребенок».

В настоящее время по этому заявлению проводится проверка, добавили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Напомним, скандал вокруг дела о гибели мальчика в Балашихе был связан с результатами судмедэкспертизы, установившей, что ребенок на момент смерти был пьян. Впоследствии выяснилось, что эксперт допустил загрязнение проб уже после их взятия. В настоящее время он сам уволен и стал фигурантом расследования, его начальник – главный судмедэксперт Подмосковья – также лишился работы.