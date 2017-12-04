Слуцкого уволили с поста главного тренера «Халл Сити»

Леонид Слуцкий уволен с поста главного тренера по решению руководства английского клуба «Халл Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Владельцы клуба осталось недовольным показанными командой результатами. Клуб на протяжении семи матчей не может добиться победы в Чемпионшипе и занимает 20-е место в турнирной таблице после 20 туров.

Слуцкий тренировал клуб с июня этого года. Под его руководством «тигры» одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять — проиграли.

Впоследствии Слуцкий прокомментировал свой уход. Его обращение приводит официальный сайт «тигров».

«Хочу поблагодарить всех, кто связан с "Халл Сити": от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов. Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня. «Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего в будущем», — заявил Слуцкий.