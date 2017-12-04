Соловьев заявил о готовности послать детей в Сирию

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире своей авторской телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил о готовности отправить в Сирию своих собственных детей – причем «не с камерой, а с автоматом».

«И никакой проблемы в этом не вижу» , – пояснил журналист. По его словам, Советскому Союзу не следовало также выводить войска из Афганистана, куда Соловьев, как он утверждает, сам пытался поехать служить. И своего сына телеведущий также готов был бы туда отправить на службу.

У Соловьева восемь детей от трех жен: Полина и Александр от первого брака, Екатерина от второго брака, а также Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир и Иван от третьего брака. В январе телеведущий рассказал «Комсомольской правде», что его старший сын Александр учится в Лондоне.

По данным Минобороны РФ, за 2017 год в Сирии погибли 16 российских военнослужащих, а в 2015-2016 годах – 23 человека. Информагентство Reuters со ссылкой на собственные источники и подсчеты сообщало о гибели 131 гражданина РФ на сирийской территории за первые девять месяцев нынешнего года.