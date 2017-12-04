Прокуратура признала законным строительство домика для лебедей за 4 млн в Парке Горького

В ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина прокуратура Москвы сообщила, что не нашла нарушений в тендере на строительство нового домика для лебедей в Парке Горького. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Торги на сумму 4,2 млн рублей были объявлены в августе 2017 года в связи с запланированным увеличением поголовья птиц. Валерий Рашкин счел их стоимость завышенной и обратился в прокуратуру.

Однако в ведомстве пришли к заключению, что оснований для принятия мер реагирования в настоящее время не имеется. Ремонт уже существующего домика сочли нецелесообразным из–за «значительного износа основных конструкций».

В результате тендер выиграла компания «Гамма», которая предложила построить новое жилище для лебедей за 3,9 млн рублей. Договор на финансируемое из бюджета парка строительство был заключен в начале октября.