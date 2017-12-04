Московское метро досрочно расторгло контракт с рекламным подрядчиком

Руководство Московского метрополитена в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком по рекламе ООО «Трейд Компани». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.

«По условиям контракта, ООО „Трейд Компани“ должно было предоставить новую банковскую гарантию за 60 дней до истечения срока действия предыдущей гарантии на сумму более 6,5 миллиарда рублей. Однако этого не произошло», — сказано в сообщении.

В рекламной компании, не предоставившей гарантии до 1 декабря, пока информацию не комментировали.

Контракт с «Трейд Компани» был заключен в 2016 году, после того, как в 2015 году метрополитен расторг договор с компанией «Авто селл» также в досрочном и одностороннем порядке. Причиной было названо невыполнение обязательств по контракту — компания регулярно недоплачивала обещанные суммы. Финальный долг оценивался в один миллиард рублей.