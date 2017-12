Захарова назвала количество отлучаемых от Думы американских СМИ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД РФ поддерживает предложение депутатов Государственной думы о запрете на допуск в нижнюю палату парламента представителей некоторых американских СМИ, передает «Интерфакс».

«Как мы понимаем на уровне исполнительной власти, речь может идти как минимум о девяти-десяти СМИ США. А какие именно – пусть будет сюрпризом», – пояснила представитель МИД РФ.

В этот черный список, по словам Захаровой, которая присутствовала сегодня на заседании думского комитета по регламенту и контролю, могут попасть сотрудники средств массовой информации только из США. Запрет не коснется корреспондентов изданий из других стран.

В целом о лишении аккредитации речь не идет, заверила Захарова: американские корреспонденты «могут спокойно и беспрепятственно продолжать осуществление журналистской деятельности на территории РФ».

Осведомленный о ходе обсуждения вопроса в думском комитете по регламенту и контролю источник сообщил, что в подготовленном к сегодняшнему заседанию проекте постановления содержится предложение запретить доступ в Госдуму представителям только тех американских СМИ, на которые распространяется действие недавно принятого закона об иностранных агентах.

МИД РФ, судя по данным на его официальном сайте, на данный момент аккредитует 21 СМИ из США – Bloomberg, Associated Press и Platts, газеты New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Washington Times, Christian Science Monitor, CNN, CBS, ABC, HBO, "Голос Америки", радио "Свобода", National Public Radio, журналы Newsweek, Atlantic, Hollywood Reporter, Orthodox Word, Road To Emmaus и фотоагентство VII Photo Agency.

Эти сведения расходятся со словами Захаровой, которая сообщила об аккредитации 23 американских СМИ со 117 работающими в них журналистами.

Напомним, на прошлой неделе конгресс США аннулировал аккредитацию корреспондентов российского телеканала RT, вынужденного признать себя иноагентом и утвержденного в этом статусе американским министерством юстиции. Госдума в ответ решила принять «зеркальные» меры и закрыть двери перед американскими журналистами.

Ранее сегодня стало известно, что реестр СМИ-иноагентов в России будет составлять и вести Минюст.