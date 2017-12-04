США продолжат выдачу виз в регионах России 11 декабря

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что 11 декабря в российских регионах возобновится выдача американских виз. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

После того, как 23 августа посольство США перестало выдавать визы россиянам, выдача документов была возобновлена 1 сентября только в Москве. В Госдепартаменте объяснили это нехваткой персонала.

Отношения между странами осложнились после 28 июля, когда власти РФ потребовали сократить число американских дипломатов до 455 человек.

В ответ Госдеп приостановил оформление виз граждан РФ, и закрыл российское генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства в Вашингтоне.

Однако в сентябре посол США в России Джон Теффт заявил, что США «определенно» не будут сокращать визовые программы для россиян, и из выдача продолжится.