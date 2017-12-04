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04 декабря 2017, 12:20
Вячеслав Володин Госдума наркотики

Володин призвал жестче наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости «добиваться ужесточения ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ», чтобы «сформировать в обществе устойчивое неприятие не только самого наркотика, но и всей выстроенной вокруг него субкультуры».

Заявление Володина, сделанное им на открытии международной парламентской конференции «Парламентарии против наркотиков», цитирует РИА Новости.

По словам председателя Госдумы, в нынешней ситуации при высоком уровне развития цифровой экономики совместные действия «для предотвращения наркопропаганды и распространения наркотиков через интернет, социальные сети» являются особенно важными.

Напомним, в октябре российское министерство образования и науки заявило о подготовке законопроекта, согласно которому тестирование студентов и школьников на употребление наркотиков станет обязательным. Первые такие проверки начали проводиться в учебных учреждениях еще в 2014 году.

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