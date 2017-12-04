Социологи составили рейтинг голосов за кандидатов на выборах президента

Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, оппоненты Путина получили бы примерно четверть голосов на всех, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир»: второе место после действующего президента занял бы Жириновский с 8% голосов, а третье – Зюганов (7%). Еще 8% респондентов пока не определились с выбором, передает результаты опроса РБК.

В Жириновском его сторонники ценят «правдивость», «честность» и «добросовестность» (18%), ум и прямолинейность (14%), грамотность и образованность (10%), патриотизм и справедливость (6%).

Зюганов для 30% собравшихся за него голосовать в первую очередь олицетворяет собой КПРФ и представляет их коммунистические взгляды, 15% импонирует его опыт и стаж в политике, 14% считают его «правдивым», «честным» и «добросовестным», 13% – понимающим народ, 11% – умным, 9% – борцом с коррупцией и олигархами.

Главными положительными качествами Миронова его сторонники назвали то, что он «вызывает доверие» (23%) и «давно в политике» (20%), 17% оценили его предвыборную программу, а 6% – приятную внешность. В Явлинском 30% респондентов, изъявивших желание отдать ему свой голос, видят хорошего экономиста, способного решить экономические проблемы страны, 20% считают его образованным, правдивым, честным и добросовестным, а 17% – интеллигентным и порядочным.

В опросе не фигурировал лидер «Партии роста», уполномоченный по защите прав бизнеменов Борис Титов, который заявил о своем выдвижении уже после проведения исследования.

Третье место по итогам опроса «Ромира» достанется Навальному (3%), четвертое поделят между собой Собчак, Явлинский и Миронов (2%), а лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов наберут менее 1% (столько же участников опроса собираются отдать «другому кандидату»).

Навального его сторонники ценят как борца с коррупцией и олигархами (42%), 8% симпатизируют ему в силу «молодости» и оппозиционности власти («только не Путин; Путин надоел»). В Собчак избирателей привлекает ум (32%), свежие политические взгляды (19%), грамотность и образованность (16%), молодость и женская сила (13%).

При этом Собчак вызывает и самые негативные эмоции у электората – против нее точно не собираются голосовать ни в марте, ни когда-либо впредь 64% респондентов, на втором месте Навальный (33%), третье поделили Жириновский и Удальцов (23%), четертое занял Касьянов (21%), замыкает пятерку антилидеров Явлинский (20%), ненамного отстали от них Гудков (17%), Миронов (15%) и Зюганов (14%). Еще 5% участников опроса заявили, что не хотят голосовать ни за кого из баллотирующихся.

Опрос «Ромира» проводился в ноябре по заказу фонда «Петербургская политика» среди россиян, которые намерены пойти на выборы, но не планируют голосовать за Владимира Путина и не собираются портить бюллетень, в нем приняли участие 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах.