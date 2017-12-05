Посол России в США пожаловался на непредсказуемость администрации Трампа

Посол России в США Анатолий Антонов заявил CBS, что ежедневно сталкивается с непредсказуемостью в работе администрации президента Дональда Трампа и ожидает от Белого дома новых «негативных шагов».

Дипломат отметил, что Трамп «много раз говорил, что он бы хотел улучшить американо-российские отношения, но я до сих пор не могу сказать, что наши отношения стали лучше».

«Я вижу непредсказуемость каждое утро. Я не знаю, что делать, потому что ожидаю других негативных шагов от администрации», — отметил посол.

Говоря о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, Антонов заявил, что нет никаких доказательств этого.