05 декабря 2017, 10:21
Посол России в США пожаловался на непредсказуемость администрации Трампа
Посол России в США Анатолий Антонов заявил CBS, что ежедневно сталкивается с непредсказуемостью в работе администрации президента Дональда Трампа и ожидает от Белого дома новых «негативных шагов».
Дипломат отметил, что Трамп «много раз говорил, что он бы хотел улучшить американо-российские отношения, но я до сих пор не могу сказать, что наши отношения стали лучше».
«Я вижу непредсказуемость каждое утро. Я не знаю, что делать, потому что ожидаю других негативных шагов от администрации», — отметил посол.
Говоря о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, Антонов заявил, что нет никаких доказательств этого.
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