Совет Федерации запретил пускать на заседания СМИ-иноагентов

Комитет Совета Федерации по регламенту установил запрет на посещение Совета верхней палаты парламента журналистами СМИ-иноагентов. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Сенатор отметил, что ограничение было принято «в соответствии с законом о СМИ-иноагентах и решением Минюста России».

Ранее Минюст признал иностранными агентами девять работающих в России СМИ: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Закон о СМИ-иноагентах был принят за несколько дней, в ответ на регистрацию в качестве иностранного агента в США американского подразделения RT. После того как американский конгресс отозвал у RT аккредитацию, российский парламент запретил работать на своих заседаниях девяти СМИ-иноагентам.