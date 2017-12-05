05 декабря 2017, 18:40
Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
Капитализация самой известной криптовалюты биткоин превысила 200 млрд долларов после того, как 5 декабря курс биткоина преодолел отметку 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные Coindesk.
На момент публикации материала биткоин несколько сдал позиции — текущий курс составляет 11792 доллара.
Ранее власти США разрешили организовать биржевую торговлю фьючерсами. Вслед за этим появились сообщения, что Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) рассматривает вопрос о выпуске собственной криптовалюты.
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