Президент одобрил закон о черных списках авиапассажиров

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий авиакомпаниям право вести черные списки дебоширов и отказывать им в приобретении билетов на свои рейсы сроком на год, передает ТАСС.

Нормы вступят в силу летом 2018 года. В черный список будут вносить пассажиров, получивших административное наказание за невыполнение распоряжений командира воздушного судна или привлеченных к уголовной ответственности за дебош на борту.

Пассажир из черного списка сможет подняться на борт до истечения года с момента нарушения, лишь если едет на похороны родственника, на лечение или сопровождает пассажира-инвалида.