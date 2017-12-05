Минюст объявил «Голос Америки» и «Радио Свобода» иноагентами

Министерство юстиции России опубликовало на своем официальном сайте сообщение о признании ряда средств массовой информации иностранными агентами.

В список попали «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.

Указанные СМИ включены в список иноагентов на основании поправок в закон «О средствах массовой информации», которые Госдума приняла 15 ноября в ответ на аналогичные действия американских властей в отношении российских телеканала RT и информагентства Sputnik. Мера позволяет признавать иностранным агентом любую распространяющую информацию иностранную структуру вне зависимости от ее организационно-правовой формы.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, который наделяет Минюст полномочиями по составлению и ведению реестра СМИ-иноагентов в России.