Минтранс запретил возить по Крымскому мосту оружие и вирусы

Министр транспорта РФ Максим Соколов подписал ведомственный приказ о запрещении провоза оружия и взрывчатых веществ по месту между Таманским и Керченским полуостровами (Крымский мост). Документ опубликован на портале правовой информации.

Исходя из особенностей обеспечения транспортной безопасности, говорится в приказе, запрещается транспортировка по мосту боевого, огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного, гражданского и служебного, а также спортивного и охотничьего оружия, а также боеприпасов различных видов.

Запрет распространяется и на перевозку холодного оружия, пиротехники, взрывчатых веществ, предметы, которые содержат опасные радиоактивные и химические агенты.

Нельзя транспортировать также бактерии, грибки и вирусы.

Между тем строители закончили возведение всех 288 опор автодорожной части Крымского моста. Мостовое полотно автодорожной части моста собрано на 95%.