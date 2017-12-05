В Чечне вызвались провести альтернативную Олимпиаду для российских спортсменов

В случае недопуска российских спортсменов до зимней Олимпиады в Южной Корее Чечня готова предоставить инфраструктуру для проведения альтернативных соревнований. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям и печати Джамбулат Умаров.

«Если технические возможности наших объектов, ныне существующих, хоть как-то позволяют провести соответствующие мероприятия на случай, если дельцы от МОК решат отстранить Российскую Федерацию, уверяю вас, [глава Чечни] Рамзан Кадыров всегда гостеприимно и радушно примет любое решение, которое будет принято руководством Российской Федерации и нашим Олимпийским комитетом», — заявил чиновник радиостанции «Говорит Москва».

Сегодня в Швейцарии проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета. На нем, в частности, обсудят вопрос участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года. О решении, как ожидается, президент МОК Томас Бах объявит в 21:30 мск.