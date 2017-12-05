Глава ГИБДД призвал благодарить остановленных водителей

Начальник ГИБДД РФ, генерал-майор полиции Михаил Черников встретился в Госдуме с депутатами фракции ЛДПР, сообщается на ее сайте.

Речь, в частности, шла об отмене ограничений на остановку транспорта вне стационарных постов ГИБДД.

Черников отметил, что от сотрудников никто не требует отчетности по остановкам водителей на дорогах, и злоупотреблять этим правом они не должны. Он также пообещал оперативно и жестко реагировать на сигналы о злоупотреблениях инспекторов.

Как сообщает «Интерфакс», начальник ГИБДД также заявил, что инспекторам следует благодарить водителей, которых они проверяют

«Конечно же, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал Госавтоинспекции и предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его», — заявил Черников.