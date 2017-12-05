Правительство России согласовало эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ согласовало решение о проведении эксперимента по маркировке табачной продукции. Оператором назначено ООО «Оператор ЦРПТ», постановление опубликовано на сайте кабмина.

В рамках эксперимента с 15 января по 31 декабря 2018 года будет запущен пилотный проект по маркировке табачных изделий. Одной из его целей является подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному ввозу, производству и обороту табака. Оценка эксперимента с докладом правительству состоится дважды — до 1 июля и до 31 декабря 2018 года.

Исполнять эксперимент будут Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее утверждал, что в случае внедрения спецмаркировки ЕГАИС розничные цены вырастут в пределах 18 копеек за пачку. С его мнением согласен и глава Минпромторга Денис Мантуров. «Я не думаю, что это отразится на стоимости, мы проводим работу с бизнесом и нашли решение по самому оптимальному формату. Это точечный код», — заявлял Мантуров.

Особой маркировке в РФ в настоящее время подлежат меховые изделия и, в рамках пилотного проекта, лекарства. С 2018 года будет маркироваться обувь, с 2019 — одежда и постельное белье.