ЦБ выпустил памятные монеты в честь ЧМ-2018

К проведению в России чемпионата мира по футболу Банк России выпустил несколько памятных монет, сообщает регулятор.

На оборотной стороне трехрублевых монет из серебра изображена стилизованная траектория полета мяча, с видами достопримечательностей четырех российских городов для разных вариантов монеты. Тираж составит 24 тысячи штук.

На оборотной стороне золотых пятидесятирублевых монет виден кубок чемпионата на фоне фольклорного орнамента. Тираж — 12 тысяч штук.

На 25-рублевых монетах из недрагоценных металлов изображен талисман ЧМ-2018. В обычном исполнении тираж составит около 20 тысяч штук, в специальном (в цвете) – 250 тысяч штук.