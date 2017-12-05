Под угрозой новых санкций бизнес задумался о возврате капиталов в Россию

Из опасения, что новые санкции США могут затронуть крупных российских бизнесменов, предприниматели обсуждают схемы по возврату своих капиталов в Россию, рассказали Reuters четыре источника.

Трое из них сообщили, что ряд представителей российской элиты, у которых есть средства за рубежом, предлагают правительству выпустить облигации государственного валютного займа. Это обеспечило бы бизнесу больший доход и анонимность, чем счета в банках.

Кто именно лоббирует выпуск ценных бумаг, агентству выяснить не удалось. Также неизвестно, с кем именно эти люди обсуждают свои предложения в правительстве и как относятся к предложению в кабмине.

В конце января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа должна будет представить в конгресс доклад о приближенных к руководству РФ богатых политиках и бизнесменах.

В дальнейшем против них могут ввести санкции.