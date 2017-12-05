Минфин удвоит закупки валюты в декабре

В декабре 2017 года Минфин России планирует потратить на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 203,9 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Это вдвое больше, чем в ноябре (112,8 млрд рублей).

Операции будут проводиться Банком России с 7 по 28 декабря, ежедневно ведомство будет закупать валюты на 12,7 млрд рублей.

«Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России», — сообщает Минфин.

Как отмечает «Интерфакс», заявление министерства не повлияло на котировки рубля на Московской бирже.