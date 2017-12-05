Названы регионы России с самыми депрессивными жителями

По итогам 2016 года чаще всего диагноз «депрессия» ставился жителям Сибирского федерального округа, второе и третье места заняли Центральный (87,1) и Южный (73,1) округа, рассказали RT в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Самый низкий показатель заболеваемости депрессией специалисты зафиксировали на Северном Кавказе (34,9).

При этом за 2012-2016 годы заболеваемость в целом по стране сократилась на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч населения.

По словам главы отдела суицидологии центра имени Сербского Бориса Положия, высокий уровень депрессий в Сибири совпадает и с высокой частотой самоубийств.

«Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — пояснил специалист.