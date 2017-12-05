Саакашвили сняли с крыши и обвинили в попытке госпереворота
Бывшего губернатора Одесской области, лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили удалось снять с крыши дома, куда он вышел во время обыска в его квартире. Об этом, как пишет «Украинская правда», заявил член политсовета движения Иван Слободянюк.
Информацию подтвердил телеканалу «Громадське телебачення» депутат Верховной Рады Виктор Чумак.
Саакашвили ранее угрожал спрыгнуть, если к нему приблизятся сотрудники правоохранительных органов.
«Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома», — сказал Чумак.
Как сообщил «Украинской правде» один из лидеров «Движения новых сил» Юрий Деревянко, Саакашвили задержан и находится в своей квартире.
Адвокат политика Павел Богомазов, отметил, что экс-губернатору «озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима».
По данным ТАСС, вывести Саакашвили из подъезда его дома не удается, так как его соратники блокируют улицу.