Российская начальная школа признана лучшей в мире

По итогам международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) учащиеся четвертых классов российских школ показали самые высокие результаты в овладении чтением среди своих сверстников. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В исследовании приняли участие более 340 тысяч учащихся из 50 стран и 11 территорий, в том числе, 4577 школьников из 206 школ 42 регионов России.

«По данным исследования 2016 года Россия набрала 581 балл по международной шкале, вернувшись на первое место в рейтинге всех стран-участниц», — сообщили в пресс-службе.

В 2006 году Россия уже занимала первое место в результатах исследования PIRLS, но затем уступила его Гонконгу.

«Результаты наших школьников в PIRLS-2016 подтвердили высокое качество нашего начального образования, нацеленность российских образовательных стандартов на развитие читательской грамотности. Российские учащиеся лучше всех в мире справляются с текстами как для литературного, так и для информационного чтения, и делают это одинаково успешно», — заметила глава Минобрнауки Ольга Васильева.