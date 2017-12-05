Финляндия обвинила российский Ту-154 в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии сообщило о возможном нарушении воздушных границ страны российским самолетом Ту-154. Оно произошло 5 декабря около семи утра в районе города Порвоо в Финском заливе. Проводится расследование инцидента.

Представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен заявил, что обычно в таких случаях следует вызов посла в МИД страны.

Минобороны РФ пока на запрос РБК не ответило.

18 сентября Литва заявила протест из-за двух грузовых военных самолета, задействованных в учениях «Запад-2017», которые якобы вторглись на ее территорию по пути в Калининградскую область.

В Минобороны РФ ответили, что самолеты вынуждены были отклониться от маршрута из-за грозового фронта, создававшего угрозу безопасности людей и экипажа.