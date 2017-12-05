«Гелендваген» Руслана Шамсуарова выставлен на торги

Внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG («Гелендваген») сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова выставлен на торги.

Стартовая цена автомобиля, указанная на сайте Росимущества, — 5 млн 276 тысяч рублей.

Если покупателей не найдется, цену будут постепенно снижать.

Шамсуаров стал известен после гонок с полицией по Москве на своем «Гелендвагене». Происходящее он транслировал в Periscope, при этом оскорбляя полицейских. После того как история получила широкую огласку, Шамсуаров и его друзья Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков были приговорены по административной статье. Внедорожник был конфискован в доход государства.