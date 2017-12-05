МОК разрешил России участвовать в Играх под нейтральным флагом

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение о допуске российской сборной к Играм в Южной Корее, однако россияне должны будут выступать под нейтральным флагом. Об этом говорится в сообщении на сайте МОК.

Такое решение было принято после изучения выводов специальной комиссии МОК под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида.

Выводы комиссии, как отмечается, подтвердили «систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой противодействия допингу в России посредством метода исчезающих положительных проб во время Олимпийских зимних игр в Сочи».

Комиссия рекомендовала защитить права чистых спортсменов из России, при этом принять меры для юридической ответственности РФ, запретив исполнение на зимних Играх российского гимна и пронос российского флага.

Помимо этого МОК приостанавливает членство Олимпийского комитета России и его главы Александра Жукова.

ОКР должен будет возместить расходы, понесенные МОК на расследование допинговой программы в России и «внести вклад в создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA) на общую сумму 15 млн долларов США».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных навсегда отстранены от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Также МОК вывел президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, бывшего главу оргкомитета «Сочи-2014», из Координационной комиссии Олимпиады в Пекине 2022 года. Возглавлявший комиссию Александр Жуков также не сможет участвовать в ее работе.

Допуском российских спортсменов к Играм будет заниматься специальная группа под руководством главы Независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.