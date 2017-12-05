СК предъявил Тельману Исмаилову обвинение в убийстве

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения предпринимателю, бывшему владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову. Его обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов», — заявляет СК.

Убийство произошло 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе; Савкин и Брылев были расстреляны.

Рафик Исмаилов и Мехман Керимов заключены под стражу. Тельман и Вагиф Исмаиловы заочно арестованы, они находятся за границей.

По версии следствия, Рафик Исмаилов забрал киллера Керимова с места преступления, после чего братья помогли ему скрыться.

СК направил материалы следствия в Генпрокуратуру для организации розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола.