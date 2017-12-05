Прокурор Ниццы обвинил Керимова во ввозе денег «чемоданами»

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов, обвиняемый в неуплате налогов и отмывании денег, ввез в департамент Приморские Альпы несколько чемоданов, в каждом из которых находилось до 20 млн евро. Часть средств была переведена на его счета, сообщает Nice Matin.

Общая сумма составляет от 500 до 750 млн евро, уточняет издание 20 minutes. Прокуратура подозревает, что средства были перевезены в страну для отмывания денег путем покупки вилл на подставных владельцев, причем по заниженной цене.

Например, одна из вилл была куплена за 37 млн евро, в то время как на продажу она выставлялась за 150 млн евро. Таким образом, помимо стоимости, заниженной на десятки миллионов, речь идет еще и комиссионных размером до 5 млн евро.

Напомним, Сулейман Керимов был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму 400 млн евро и отмывании денег. Французский суд оставил Керимова на свободе под залог в 5 млн евро и подписку о невыезде.

5 декабря суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на меру пресечения. Прокуратура настаивает на помещении Керимова под стражу.