«Альфа-банк» и Алексей Хотин заключили мировое соглашение

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин и «Альфа-банк» заключили мировое соглашение по иску «Альфа-банк» к связанным с бизнесменом структурам. Сумма иска составляла 2,6 млрд рублей, сообщает RNS.

Речь шла о задолженности по кредиту компании Хотина «Фазис» размером 43,615 млн долларов, включая просроченную задолженность по основному долгу и неустойку.

19 октября «Альфа-банк» потребовал от «Фазиса» досрочно погасить задолженность и обратился с исковым заявлением в Мещанский суд Москвы, так как проведенные с представителям компании переговоры не принесли желаемого результата.