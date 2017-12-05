В Совфеде пообещали пока не расширять список СМИ-иноагентов

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов выразил уверенность, что в ближайшее время список СМИ-иноагентов расширяться не будет. Для этого нет оснований, заявил он РИА Новости.

Климов отметил, что если притеснение российских СМИ в США не получит нового развития, уже принятых зеркальных мер вполне достаточно. Климов подчеркнул, что называвшиеся ранее в числе возможных кандидатов списка телеканал CNN и ряд других СМИ, в него включены не будут.

«В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ — не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, — тоже не подпадают под это определение», — заявил Климов агентству.

Ранее стало известно, что Минюст РФ внес в список иноагентов «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.

Еще один собеседник РИА Новости сообщил, что журналистам СМИ-иноагентов запретят вход в Совет Федераций. Это решение будет принято 15 декабря на очередном заседании Совфеда.