Родченков описал подмену проб медалиста Сочи Легкова

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), в прошлом глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своих показаниях комиссии МОК сообщил, как якобы происходила подмена допинг-проб российского лыжника Александра Легкова в Сочи. Показания Родченкова приводит норвежское издание VG.

В ноябре 2017 года Легков был пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпийских играх, также были аннулированы его результаты на Олимпиаде в Сочи, где он завоевал золото и серебро.

По словам Родченкова, он часто обсуждал Легкова с замдиректора Центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой. По его словам, именно она отвечала за распределение допинга и называла Легкова «специальным проектом».

Якобы она заявляла Родченкову, что хочет защитить Легкова и после Олимпиады в Сочи.

Как сообщил информатор WADA, Легков неоднократно сдавал чистые образцы мочи и знал о программе допинга.

«Я подменил его образец 23 февраля. Помню это, потому что в тот день была церемония закрытия. Я еще пошутил, что это церемония закрытия нашей работы в Сочи. Тогда мы подменили пробу Легкова и спасли его», — утверждает Родченков.