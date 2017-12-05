Полиция раскрыла детали последних дней жизни Лесина

Американская полиция передала журналистам выдержки из протоколов расследования обстоятельств смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина. Материалы поступили в редакцию The Washington Post в ответ на запрос согласно закону о свободе информации.

Большая часть сведений из протоколов вымарана, включая детали вскрытия и экспертизу о причинах смерти россиянина. Из оставшегося текста стало известно, что Лесин, приехавший в Вашингтон в ноябре 2015 года, сильно пил с того времени как заселился в отель Four Seasons и до тех пор как через три дня был найден мертвым в отеле Dupont Circle, где также зарегистрировался.

3 ноября Лесин встретился в Four Seasons с неким другом. Что это за человек и что его связывало с экс-министром, не уточняется.

Утром 5 ноября охранник Dupont Circle вошел в комнату Лесина и обнаружил, что тот лежит лицом вниз на полу, однако дышит. Разбудить бывшего чиновника охранник не смог. В 11:30 того же дня, когда охранник вновь зашел в комнату, Лесин лежал там же и уже не дышал.

Ранее СМИ сообщали, что экс-чиновник приехал в США для дачи каких-то показаний американской стороне, для чего, возможно, ему и сняли номер в Dupont Circle. Сам же он остановился в более престижном Four Seasons. Оба отеля расположены неподалеку.