Минобороны РФ прокомментировало публикацию данных о потерях среди военных

Министерство обороны РФ представило конкурсную документацию на страхование военнослужащих Вооруженных сил России в 2018–2019 годах, победу в котором одержала страховая компания СОГАЗ. В документах содержатся в том числе статистические данные о потерях среди российских военнослужащих. Внимание на это обратили «Ведомости».



Как подчеркивает издание, Минобороны РФ перестало публиковать такие данные еще в 2010 году.

По данным Минобороны, в 2012 году умерли 630 военнослужащих, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790, в 2015 году — 626. Более 80% страховых случаев происходит во внеслужебное время, вне расположения воинских частей, и чаще всего они квалифицируются как несчастные случаи и бытовые травмы. Данные о гибели военнослужащих опубликованы впервые с 2010 года.

В комментарии Минобороны, полученном РБК, указывается, что в целом количество страховых случае в последние годы снижается. Однако следует учесть, в него входят также лица, с момента увольнения которых с военной службы прошел год.

«Увеличения расходов, связанных с выплатой страховки военнослужащим и лицам, призванным на военные сборы, в бюджете Минобороны России не предусмотрено. Сумма, выделяемая на эти цели, на протяжении нескольких лет остается практически неизменной, а ее размер преимущественно обусловлен инфляционными процессами», — уточнили в министерстве.