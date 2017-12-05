Умер последний король Румынии Михай I

5 декабря в возрасте 96 лет в своей резиденции в Швейцарии умер бывший король Румынии Михай I. Он будет похоронен в бывшей столице страны Куртя-де-Арджеш в фамильной усыпальнице, сообщается на сайте румынской королевской семьи.

Отрекшийся в 1947 году от престола монарх был представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов и последним кавалером советского ордена «Победа».

В прошлом году королевская семья сообщала о ряде тяжелых заболеваний, которые были у него диагностированы.