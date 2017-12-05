Верховный суд США ввел в действие миграционный указ Трампа

Верховный суд (ВС) США восстановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа семью из девяти голосов судей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее действие указа было приостановлено по всей стране. Суть документа сводится к запрету на въезд в США гражданам КНДР, Венесуэлы, Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали.

В итоговом решении суда указывается, что на этой неделе ожидается аналогичное решение от апелляционных инстанций Сан-Франциско и Ричмонда. Оба заседания пройдут в ускоренном порядке, обсуждение коснется вопроса возможного превышения президентских полномочий, предположительно, допущенных Трампом.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что миграционный указ основан на принципах законности и необходим стране, поэтому он не удивлен решением ВС США.

Напомним, после вступления в должность Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США из семи стран. Несколько федеральных судов его заблокировали. В июне ВС частично восстановил действие указа.

24 сентября Трамп подписал новый документ, с измененным списком стран. По настоятельной просьбе властей штата Гавайи он был заблокирован федеральным судом Гонолулу.

13 ноября апелляционный суд Сан-Франциско частично восстановил действие указа, запретив въезд гражданам шести мусульманских стран, если у них нет родственников в США.