Яровая предложила поправки к закону о мигрантах

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая внесла на рассмотрение два законопроекта по усовершенствованию миграционного законодательства. Их концепции уже поддержали регионы, МВД, комитет ГД по делам национальностей и комитетом ГД по безопасности и противодействию коррупции, пишет RNS.

Поправки предусматривают упрощение снятия мигрантов с учета и их регистрацию исключительно по месту жительства.

Яровая уточнила, что хочет конкретизировать понятие «принимающая сторона» — юридическое или физическое лицо, у которого приезжий работает или живет.

«Такая двойственность влечет неопределенность реального местонахождения иностранного гражданина. В связи с этим предлагается считать принимающей стороной субъект, у которого по факту проживает мигрант», — отметила Яровая.

На заседании рабочей группы Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по совершенствованию миграционного законодательства Яровая отметила, что нужно упростить возможность гражданину РФ снять с учета мигранта, если он сменил место жительства.

«Если он переехал, вернулся к себе на родину или даже если с ним произошли трагические обстоятельства — он продолжает числиться по адресу, хотя, его фактическое нахождения уже давно изменилось... Гражданин России должен иметь как право постановки мигранта на учет, так и право снятия его с учета», — подчеркнула Яровая.