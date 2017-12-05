МГУ вошел в сотню лучших вузов по гуманитарным наукам

Российское рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало шесть предметных рейтингов вузов по гуманитарным, социальным, биологическим (life of science), медицинским, естественным и техническим наукам.

МГУ им. Ломоносова занял 81-е место в рейтинге гуманитарных наук, став единственным российским вузом, попавшим в первую сотню по данным всех рейтингов.

В списке по техническим наукам МГУ занял 149-е место, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) —190-е место, Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) — 195-е место.

В рейтинге по естественным наукам фигурирует 31 российский вуз, все они занимают места во второй сотне. В список социальных наук вошли 29 высших учебных заведений.

В рейтинге биологических наук представлены 22 университета РФ.

В списки лидеров по гуманитарным и медицинским наукам вошло 11 и 8 вузов из России соответственно.