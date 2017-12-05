Главного эксперта-криминалиста МВД заподозрили в мошенничестве

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что главный эксперт-криминалист МВД России генерал-лейтенант Петр Гришин и его заместитель подозреваются в мошенничестве при закупках оборудования.

«Сотрудники ГУСБ МВД России и ФСБ России проводят мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), возбужденного в отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура», — сказала Волк.

Причиненный государству ущерб, по данным Следственного комитета РФ, оценивается в 80 млн рублей. Волк уточнила, что речь идет о выявленных финансовых махинациях при закупках медицинского оборудования для ЭКЦ МВД. По ее данным, Петр Гришин уже написал прошение об отставке.