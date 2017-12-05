Родченков назвал имена заказчиков допинг-программы в России

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сделал новые разоблачительные заявления, пишет VG.

В интервью изданию он рассказал, что лично обсуждал допинг-программу с президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым и экс-исполнительным директором организации, ныне глава Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергеем Кущенко.

«Я неоднократно беседовал с Кравцовым о применении допинга, в частности на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи», — заявил Родченков.

Он добавил, что глава Федерации лыжных гонок в России Елена Вяльбе присутствовала при разговоре об использовании запрещенных препаратов, состоявшемся на лыжной базе в Одинцово, но признал, что лично с ней эту тему не обсуждал.

Григорий Родченков отметил, что ему придется долго описывать все случаи применения фармацевтики российскими спортсменами, так как «допинг-программа в Сочи была очень длительной и масштабной».

Ранее информатор WADA рассказал о приказе бывшего заместителя министра спорта России Юрия Нагорных подменить чистую допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко на положительную. Родченков утверждает, что не стал этого делать.