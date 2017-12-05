Саакашвили со сторонниками добрался до Верховной Рады

Лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили в сопровождении колонны своих сторонников подошел к зданию Верховной Рады в Киеве, сообщает «Интерфакс».

Всего в колонне около тысячи активистов.

Как пишут в соцсетях, Саакашвили провел выступление в 30 метрах от здания парламента.

Между тем прокуратура Киева начала расследование сегодняшнего побега политика из конвойного микроавтобуса — сторонники Саакашвили смогли выломать дверь и отбить бывшего губернатора Одесской области.

В препятствовании задержанию оппозиционера, как сообщили прокуроры «Украинской правде», участвовали и депутаты Рады.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 343 УК Украины — о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа или сотрудника государственной исполнительной службы.

Ранее сегодня Саакашвили был задержан в своей киевской квартире. Его подозревают в организации протестных акций на деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.